КНДР могла передати вантажі Росії – нові дані із супутників

Кім Чен Ин оглядає військову техніку. Фото: Yonhap

Росія дедалі тісніше співпрацює з Північною Кореєю. Стало відомо про візит делегації до Москви, а також свідчення про надходження військових вантажів з КНДР до Росії.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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Навіщо приїздила північнокорейська делегація до Москви

Делегація Трудової партії Кореї (ТПК) 25 лютого прибула до Москви на запрошення російської правлячої партії "Єдина Росія". Це відбулося на тлі інформації про можливі додаткові постачання матеріалів з Північної Кореї до Росії.

За повідомленнями російських і північнокорейських державних ЗМІ, делегацію очолив член Політбюро КНДР Рі Хі Йонг. У Москві північнокорейські представники провели зустріч із керівником консульського департаменту МЗС Росії Андрієм Клімовим та послом КНДР у Росії Сін Хонг Чхолем. Головною темою переговорів стала активізація співпраці між ТПК і "Єдиною Росією" у рамках Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР, яка набрала чинності у грудні 2024 року.

На супутникові знімки зафіксували переміщення вантажів

Тим часом південнокорейське видання Korea JoongAng Daily повідомило про супутникові знімки, які свідчать про активні переміщення великого судна в північнокорейському порту Расон. Комерційні супутникові зображення, отримані Planet Labs PBC, зафіксували 110-метрове судно, яке заходило та виходило з порту, розташованого неподалік кордонів КНДР з Китаєм і Росією.

На супутникових знімках також видно довгу лінію контейнерів (близько 100 метрів) на пірсі поруч із пришвартованим судном. Повідомляється, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішнього боку пірса, а 21 лютого перейшло на зовнішній бік, що може свідчити про процес розвантаження і завантаження контейнерів.

За даними ISW, у листопаді 2023 року Північна Корея, ймовірно, вже використовувала порт Расон для передавання боєприпасів до Владивостока.

Нагадаємо, аналітики ISW нещодавно пояснювали, як Росія дедалі більше покладається на допомогу КНДР та Ірану.

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