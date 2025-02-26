КНДР могла передать грузы России — новые данные со спутников

Ким Чен Ын осматривает военную технику. Фото: Yonhap

Россия все теснее сотрудничает с Северной Кореей. Стало известно о визите делегации в Москву, а также свидетельства о поступлении военных грузов из КНДР в Россию.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

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Зачем приезжала северокорейская делегация в Москву

Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) 25 февраля прибыла в Москву по приглашению российской правящей партии "Единая Россия". Это произошло на фоне информации о возможных дополнительных поставках материалов из Северной Кореи в Россию.

По сообщениям российских и северокорейских государственных СМИ, делегацию возглавил член Политбюро КНДР Ри Хи Йонг. В Москве северокорейские представители провели встречу с руководителем консульского департамента МИД России Андреем Климовым и послом КНДР в России Син Хонг Чхолем. Главной темой переговоров стала активизация сотрудничества между ТПК и "Единой Россией" в рамках Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, которое вступило в силу в декабре 2024 года.

На спутниковые снимки зафиксировали перемещение грузов

Тем временем южнокорейское издание Korea JoongAng Daily сообщило о спутниковых снимках, которые свидетельствуют об активных перемещениях большого судна в северокорейском порту Расон. Коммерческие спутниковые изображения, полученные Planet Labs PBC, зафиксировали 110-метровое судно, которое заходило и выходило из порта, расположенного недалеко от границ КНДР с Китаем и Россией.

На спутниковых снимках также видно длинную линию контейнеров (около 100 метров) на пирсе рядом с пришвартованным судном. Сообщается, что 20 февраля судно пришвартовалось к внутренней стороне пирса, а 21 февраля перешло на внешнюю сторону, что может свидетельствовать о процессе разгрузки и загрузки контейнеров.

По данным ISW, в ноябре 2023 года Северная Корея вероятно уже использовала порт Расон для передачи боеприпасов во Владивосток.

Напомним, аналитики ISW недавно объясняли, как Россия все больше полагается на помощь КНДР и Ирана.

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