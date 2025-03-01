Росіяни здійняли бунт, бо їх хотіли відправити на фронт в Україну

Російські солдати. Фото ілюстративне: Укрінформ

Російські військові, яких мали відправити на фронт, вчинили бунт. Спочатку їх насильно утримували, а потім вирішили перекинути у зону бойових дій.

Про це пишуть росЗМІ в суботу, 1 березня.

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Понад 100 військовослужбовців ЗС Росії, які відмовилися воювати, насильно посадили в автобуси та доставили з військової комендатури в Челябінській області. Чоловіки намагались викликати слідчих та вимагали дати можливість написати рапорти про відмову від служби. Замість цього їх спробували насильно посадити в літак, аби надалі перекинути на фронт.

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Зрештою російські військові влаштували бунт. Відомо, що чоловіки, яких насильно хотіли відправити на фронт, були під слідством через СЗЧ. Чимало з них мали проблеми зі здоров'ям, пересувались на милицях.

Дехто з чоловіків грозився порізати собі вени та вбити себе. Решта ж були обурені свавіллям. Однак це не допомогло. Росіян посадили в літак до Ростова, а потім до автобусів, які прямували на Луганськ.

Нагадаємо, у Харківській області українські бійці розбили п'ять ворожих позицій росіян. Крім того, знищено автівку окупантів.

РФ за лютий цього року у бойових діях в Україні втратила понад 5800 одиниць техніки. Також безповоротні та санітарні втрати російської армії становили 36 570 осіб.