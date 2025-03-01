Війна в Україні — прикордонники знищили позиції росіян

Прикордонники рознесли п'ять позицій росіян — ефектне відео
Українські бійці Харківського прикордонного загону знищили п'ять ворожих позицій та автівку окупантів. Крім того, військові завадили запуску російського безпілотника.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, 1 березня.
Полювання прикордонників на окупантів
"Яструби" Харківського прикордонного загону на полюванні: FPV-дронами розвалили п'ять ворожих позицій", — йдеться у повідомленні.
Крім того, українські захисники знищили автівку росіян та перешкодили запуску ворожого БпЛА.
Нагадаємо, у Міноборони сказали, скільки солдат та техніки втратила РФ за лютий. Втрати ворога вимірюються у тисячах.
Також ми писали, що бійці ССО вправно зачистили промзону від окупантів на Донецькому напрямку.
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