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Прикордонники рознесли п'ять позицій росіян — ефектне відео

1 березня 2025 17:01
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили позиції росіян
Знищення позицій росіян. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські бійці Харківського прикордонного загону знищили п'ять ворожих позицій та автівку окупантів. Крім того, військові завадили запуску російського безпілотника.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, 1 березня.

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Полювання прикордонників на окупантів

"Яструби" Харківського прикордонного загону на полюванні: FPV-дронами розвалили п'ять ворожих позицій", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, українські захисники знищили автівку росіян та перешкодили запуску ворожого БпЛА. 

Нагадаємо, у Міноборони сказали, скільки солдат та техніки втратила РФ за лютий. Втрати ворога вимірюються у тисячах. 

Також ми писали, що бійці ССО вправно зачистили промзону від окупантів на Донецькому напрямку. 

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