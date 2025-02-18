Третя штурмова показала ефектне знищення ворога

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада продовжує давати відсіч ворожим наступам. Українські воїни і надалі не припиняють нищити ворожу бронетехніку та живу силу.

Відповідне відео на своєму Telegram-каналі розмістила Третя штурмова бригада у вівторок, 18 лютого.

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"Спроба наступу на рубежах Третьої штурмової стала фатальною для ворога", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що ворог застосував проти українських захисників танк і два бронетранспортери.

"Перша заглухла від точного пострілу з РПГ, а дрони задвохсотили екіпаж. БМП з другою групою — теж на корм нашим FPV-пташкам", — повідомили бійці.

Також повідомляється, що основний штурм було відбито завдяки злагодженій роботі артилерії та БпЛА.

Нагадаємо, морпіхи показали на відео, як ефективно винищують російські війська в Курській області.

Також бійці ЗСУ показали, як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових.