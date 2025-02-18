Третя штурмова показала ефектне знищення ворога — відео
Третя штурмова бригада продовжує давати відсіч ворожим наступам. Українські воїни і надалі не припиняють нищити ворожу бронетехніку та живу силу.
Відповідне відео на своєму Telegram-каналі розмістила Третя штурмова бригада у вівторок, 18 лютого.
Наступ на Третю штурмову бригаду
"Спроба наступу на рубежах Третьої штурмової стала фатальною для ворога", — говориться у повідомленні.
Повідомляється, що ворог застосував проти українських захисників танк і два бронетранспортери.
"Перша заглухла від точного пострілу з РПГ, а дрони задвохсотили екіпаж. БМП з другою групою — теж на корм нашим FPV-пташкам", — повідомили бійці.
Також повідомляється, що основний штурм було відбито завдяки злагодженій роботі артилерії та БпЛА.
Нагадаємо, морпіхи показали на відео, як ефективно винищують російські війська в Курській області.
Також бійці ЗСУ показали, як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових.
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