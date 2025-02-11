Військові Третьої штурмової розгромили російську техніку – відео удару

Військовослужбовець 3-ї ОШБр лагодить дрон. Фото: Третя окрема штурмова бригада

Дрони Третьої штурмової бригади завдали чергового удару по російських позиціях. Вони успішно знищили техніку та особовий склад ворога.

Відео опублікували на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.

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Підліт дрона до ворожої вантажівки з піхотою. Фото: скриншот

FPV-дрони 2-го механізованого батальйону "PNK Group" атакували кілька цілей. Знищено танк, БМП-2, вантажівки КамАЗ і Урал разом із піхотою. Окупанти не мали шансів вижити — вся техніка згоріла разом з екіпажем.

Підліт дрона до піхоти. Фото: скриншот

Підліт дрона до ворожого Уралу з піхотою. Фото: скриншот

Нагадаємо, морпіхи показали на відео, як ефективно винищують російські війська в Курській області.

Також бійці ЗСУ показали як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових.