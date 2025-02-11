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FPV-дрони знищили техніку і піхоту окупантів — відео 3-ї ОШБр

11 лютого 2025 13:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Військові Третьої штурмової розгромили російську техніку – відео удару
Військовослужбовець 3-ї ОШБр лагодить дрон. Фото: Третя окрема штурмова бригада
Анастасія Постоєнко - Редактор

Дрони Третьої штурмової бригади завдали чергового удару по російських позиціях. Вони успішно знищили техніку та особовий склад ворога.  

Відео опублікували на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.

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Підліт дрона до ворожої вантажівки з піхотою. Фото: скриншот

FPV-дрони 2-го механізованого батальйону "PNK Group" атакували кілька цілей. Знищено танк, БМП-2, вантажівки КамАЗ і Урал разом із піхотою. Окупанти не мали шансів вижити — вся техніка згоріла разом з екіпажем.

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Підліт дрона до піхоти. Фото: скриншот
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Підліт дрона до ворожого Уралу з піхотою. Фото: скриншот

Нагадаємо, морпіхи показали на відео, як ефективно винищують російські війська в Курській області. 

Також бійці ЗСУ показали як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових. 

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