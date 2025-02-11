Військові Третьої штурмової розгромили російську техніку – відео удару

FPV-дрони знищили техніку і піхоту окупантів — відео 3-ї ОШБр
Дрони Третьої штурмової бригади завдали чергового удару по російських позиціях. Вони успішно знищили техніку та особовий склад ворога.
Відео опублікували на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.
Бійці 3-ї ОШБр ефектно атакували окупантів
FPV-дрони 2-го механізованого батальйону "PNK Group" атакували кілька цілей. Знищено танк, БМП-2, вантажівки КамАЗ і Урал разом із піхотою. Окупанти не мали шансів вижити — вся техніка згоріла разом з екіпажем.
Нагадаємо, морпіхи показали на відео, як ефективно винищують російські війська в Курській області.
Також бійці ЗСУ показали як на Торецькому напрямку російські війська влаштовують засідки для українських військових.
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