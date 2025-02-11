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FPV-дроны уничтожили технику и пехоту оккупантов — видео 3-й ОШБр

11 февраля 2025 13:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Военные Третьей штурмовой разгромили российскую технику — видео удара
Военнослужащий 3-й ОШБр чинит дрон. Фото: Третья отдельная штурмовая бригада
Анастасия Постоенко - Редактор

Дроны Третьей штурмовой бригады нанесли очередной удар по российским позициям. Они успешно уничтожили технику и личный состав врага.

Видео опубликовали на странице Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram.

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Подлет дрона к вражескому грузовику с пехотой. Фото: скриншот

FPV-дроны 2-го механизированного батальона "PNK Group" атаковали несколько целей. Уничтожены танк, БМП-2, грузовики КамАЗ и Урал вместе с пехотой. Оккупанты не имели шансов выжить — вся техника сгорела вместе с экипажем.

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Подлет дрона к пехоте. Фото: скриншот
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Подлет дрона к вражескому Уралу с пехотой. Фото: скриншот

Напомним, морпехи показали на видео, как эффективно истребляют российские войска в Курской области.

Также бойцы ВСУ показали как на Торецком направлении российские войска устраивают засады для украинских военных.

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