Военные Третьей штурмовой разгромили российскую технику — видео удара

FPV-дроны уничтожили технику и пехоту оккупантов — видео 3-й ОШБр
Дроны Третьей штурмовой бригады нанесли очередной удар по российским позициям. Они успешно уничтожили технику и личный состав врага.
Видео опубликовали на странице Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram.
Бойцы 3-й ОШБр эффектно атаковали оккупантов
FPV-дроны 2-го механизированного батальона "PNK Group" атаковали несколько целей. Уничтожены танк, БМП-2, грузовики КамАЗ и Урал вместе с пехотой. Оккупанты не имели шансов выжить — вся техника сгорела вместе с экипажем.
Напомним, морпехи показали на видео, как эффективно истребляют российские войска в Курской области.
Также бойцы ВСУ показали как на Торецком направлении российские войска устраивают засады для украинских военных.
Читайте Новини.LIVE!