Третья штурмовая показала эффектное уничтожение врага

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада продолжает давать отпор вражеским наступлениям. Украинские воины и в дальнейшем не прекращают уничтожать вражескую бронетехнику и живую силу.

Соответствующее видео на своем Telegram-канале разместила Третья штрумова бригада во вторник, 18 февраля.

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Наступление на Третью штурмовую бригаду

"Попытка наступления на рубежах Третьей штурмовой стала роковой для врага", — говорится в сообщении.

Сообщается, что враг применил против украинских защитников танк и два бронетранспортера.

"Первая заглохла от точного выстрела из РПГ, а дроны задвохсотили экипаж. БМП со второй группой — тоже на корм нашим FPV-птичкам", — сообщили бойцы.

Также сообщается, что основной штурм был отбит благодаря слаженной работе артиллерии и БпЛА.

Напомним, морпехи показали на видео, как эффективно истребляют российские войска в Курской области.

Также бойцы ВСУ показали, как на Торецком направлении российские войска устраивают засады для украинских военных.