Третья штурмовая показала эффектное уничтожение врага — видео
Третья штурмовая бригада продолжает давать отпор вражеским наступлениям. Украинские воины и в дальнейшем не прекращают уничтожать вражескую бронетехнику и живую силу.
Соответствующее видео на своем Telegram-канале разместила Третья штрумова бригада во вторник, 18 февраля.
Наступление на Третью штурмовую бригаду
"Попытка наступления на рубежах Третьей штурмовой стала роковой для врага", — говорится в сообщении.
Сообщается, что враг применил против украинских защитников танк и два бронетранспортера.
"Первая заглохла от точного выстрела из РПГ, а дроны задвохсотили экипаж. БМП со второй группой — тоже на корм нашим FPV-птичкам", — сообщили бойцы.
Также сообщается, что основной штурм был отбит благодаря слаженной работе артиллерии и БпЛА.
Напомним, морпехи показали на видео, как эффективно истребляют российские войска в Курской области.
Также бойцы ВСУ показали, как на Торецком направлении российские войска устраивают засады для украинских военных.
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