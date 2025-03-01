Война в Украине — пограничники уничтожили позиции россиян

Уничтожение позиций россиян. Фото: скриншот из видео

Украинские бойцы Харьковского пограничного отряда уничтожили пять вражеских позиций и машину оккупантов. Кроме того, военные помешали запуску российского беспилотника.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в субботу, 1 марта.

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"Ястребы" Харьковского пограничного отряда на охоте: FPV-дронами развалили пять вражеских позиций", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили машину россиян и помешали запуску вражеского БпЛА.

Напомним, в Минобороны сказали, сколько солдат и техники потеряла РФ за февраль. Потери врага измеряются в тысячах.

Также мы писали, что бойцы ССО умело зачистили промзону от оккупантов на Донецком направлении.