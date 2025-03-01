Война в Украине — пограничники уничтожили позиции россиян

Пограничники разнесли пять позиций россиян — эффектное видео
Украинские бойцы Харьковского пограничного отряда уничтожили пять вражеских позиций и машину оккупантов. Кроме того, военные помешали запуску российского беспилотника.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в субботу, 1 марта.
Охота пограничников на оккупантов
"Ястребы" Харьковского пограничного отряда на охоте: FPV-дронами развалили пять вражеских позиций", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские защитники уничтожили машину россиян и помешали запуску вражеского БпЛА.
Напомним, в Минобороны сказали, сколько солдат и техники потеряла РФ за февраль. Потери врага измеряются в тысячах.
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