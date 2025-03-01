Россияне подняли бунт, потому что их хотели отправить на фронт в Украину

Российские солдаты. Фото иллюстративное: Укринформ

Российские военные, которых должны были отправить на фронт, совершили бунт. Сначала их насильно удерживали, а потом решили перебросить в зону боевых действий.

Об этом пишут росСМИ в субботу, 1 марта.

Читайте также:

Россияне подняли бунт из-за отправки на фронт

Более 100 военнослужащих ВС России, которые отказались воевать, насильно посадили в автобусы и доставили из военной комендатуры в Челябинской области. Мужчины пытались вызвать следователей и требовали дать возможность написать рапорты об отказе от службы. Вместо этого их попытались насильно посадить в самолет, чтобы в дальнейшем перебросить на фронт.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

В конце концов российские военные устроили бунт. Известно, что мужчины, которых насильно хотели отправить на фронт, были под следствием из-за СЗЧ. Многие из них имели проблемы со здоровьем, передвигались на костылях.

Некоторые из мужчин угрожали порезать себе вены и убить себя. Остальные же были возмущены произволом. Однако это не помогло. Россиян посадили в самолет до Ростова, а затем в автобусы, которые направлялись на Луганск.

Напомним, в Харьковской области украинские бойцы разбили пять вражеских позиций россиян. Кроме того, уничтожена машина оккупантов.

РФ за февраль этого года в боевых действиях в Украине потеряла более 5800 единиц техники. Также безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 36 570 человек.