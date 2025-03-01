Війна в Україні — Сирський розповів про тактику на полі бою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот

Війна, яка зараз триває в Україні, не відповідає традиційним методам. Це стосується, зокрема, й тактики, якою керуються і українські оборонці, і російські окупанти.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для проєкту "Бомбардир", яке вийшло у п'ятницю, 28 лютого.

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Війна нового покоління

Як зазначив Сирський, нинішня війна в Україні кардинально відрізняється від традиційних методів ведення бойових дій. Він зазначив, що зараз на полі бою працюють малі штурмові групи, дрони та використовуються нові підходи в тактиці.

"Це тактика малих груп, тактика "Вагнера". Вони першими почали застосовувати її проти нас... А потім, в принципі, ми теж перейняли цю тактику, тому що для знищення такої розосередженої групи витрачається стільки ж боєприпасів, скільки для знищення роти, якщо вона наступає в більш щільних бойових порядках", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що характерною ознакою теперішніх бойових дій є масоване застосування дронів і це велика проблема. Сирський наголосив, що зараз триває війна нового покоління.

"Ми вживаємо відповідних заходів, розробляємо контрзброю та дрони перехоплювачі. І так звані "сіткомети", дрони зі штучним інтелектом, які автоматично збивають прямим зіткненням чи підривом", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський відреагував на скандал у Білому домі, де посварились Зеленський та Трамп. Головком наголосив, що наша сила — в єдності.

Головнокомандувач ЗСУ також заявив про те, що ворог намагається прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку Донецької області. Росіяни продовжують інтенсивні наступальні дії.