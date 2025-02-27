Бої на Новопавлівському напрямку — ЗСУ перегрупували війська

Головнокомандувач ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку Донецької області залишається напруженою через активні спроби російських військ прорвати українську оборону. Противник продовжує інтенсивні наступальні дії, намагаючись захопити три населені пункти.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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За словами Сирського, українські військові вжили необхідних заходів для зміцнення оборони. Було проведено перегрупування військ, що суттєво сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок.

Під час візиту до командних пунктів Головнокомандувач заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" генерала Олександра Тарнавського, а також командирів бригад, які обороняють позиції. Військові обговорили перебіг бойових дій, проблемні питання та першочергові потреби підрозділів. Сирський видав відповідні розпорядження для оперативного вирішення всіх нагальних питань.

За словами Головнокомандувача, стратегічна мета окупантів залишається незмінною вже понад три роки.

"Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім, втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", — повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський подякував українським захисникам за їхню мужність, стійкість та ефективність у відбитті атак ворога.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, стало відомо, що Богдан Кротевич завершив службу у лавах "Азов".

Нещодавно Олександр Сирський повідомив, яка ситуація із забезпеченням зброєю бійців ЗСУ.