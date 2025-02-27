Богдан Кротевич звільняється з Азова, але заявляє, що армію не кине

Богдан "Тавр" Кротевич з "Азова". Фото: пресслужба "Азов"

Пресслужба 12-ї бригади спецпризначення "Азов" офіційно повідомила, що підполковник Богдан "Тавр" Кротевич закінчує свою службу в лавах бригади. Цю інформацію підтвердив і сам боєць, який на фронті знаходиться з 2014 року і пройшов весь шлях від рядового до командира взводу.

Пресреліз опублікований в Telegram-каналі "Азову".

Читайте також:

В чому причина звільнення Кротевича з "Азову"

У пресслужбі не називають конкретних причин, просто фіксують факт закінчення співпраці з "Тавром".

Проте слід нагадати, що саме Кротевич подав заяву до ДБР із вимогою провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. "Тавр" звинуватив Содоля в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України.

Содоля звільнили з посади, а ДБР відкрила проти Содоля кримінальну справу.

У пресрелізі зазначили, що Кротевич завжди буде частиною родини "Азова". Нагадують, що він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, докладав зусиль для розвитку підрозділу.

Після початку повномасштабного вторгнення "Тавр" брав участь в управлінні обороною Маріуполя і був надійним помічником командира. Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг "Тавр" розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ї бригади "Азов". Він координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, Кротевич докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

Чим далі займатиметься Кротевич

Сам боєць підтвердив цю інформацію у своєму Telegram. "Тавр" заявив, що не збирається кидати військо і в політику не піде.

"В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, — моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше", — написав Кротевич.

Раніше керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко пояснив, чому Росія не хоче обмінювати полонених "азовців" та морпіхів. За його словами, наразі спостерігається складна ситуація.

Нагадаємо, 22 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.