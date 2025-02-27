Богдан Кротевич увольняется из Азова, но заявляет, что армию не бросит

Богдан Кротевич покидает "Азов" — почему и чем будет заниматься
Пресс-служба 12-й бригады спецназначения "Азов" официально сообщила, что подполковник Богдан "Тавр" Кротевич заканчивает свою службу в рядах бригады. Эту информацию подтвердил и сам боец, который на фронте находится с 2014 года и прошел весь путь от рядового до командира взвода.
Пресс-релиз опубликован в Telegram-канале "Азова".
В чем причина увольнения Кротевича из "Азова"
В пресс-службе не называют конкретных причин, просто фиксируют факт окончания сотрудничества с "Тавром".
Однако следует напомнить, что именно Кротевич подал заявление в ГБР с требованием провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. "Тавр" обвинил Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины.
Содоля уволили с должности, а ГБР открыла против Содоля уголовное дело.
В пресс-релизе отметили, что Кротевич всегда будет частью семьи "Азова". Напоминают, что он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения.
После начала полномасштабного вторжения "Тавр" участвовал в управлении обороной Мариуполя и был надежным помощником командира. После возвращения из плена в сентябре 2022 года, друг "Тавр" начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Он координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года.
Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, Кротевич прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.
Чем дальше будет заниматься Кротевич
Сам боец подтвердил эту информацию в своем Telegram. "Тавр" заявил, что не собирается бросать войско и в политику не пойдет.
"В политику, к большому счастью непутевых нардепов, не иду, — мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше", — написал Кротевич.
Ранее руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко объяснил, почему Россия не хочет обменивать пленных "азовцев" и морпехов. По его словам, сейчас наблюдается сложная ситуация.
Напомним, 22 февраля в Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести.
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