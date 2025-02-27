Бои на Новопавловском направлении — ВСУ перегруппировали войска

Главнокомандующий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Новопавловском направлении Донецкой области остается напряженной из-за активных попыток российских войск прорвать украинскую оборону. Противник продолжает интенсивные наступательные действия, пытаясь захватить три населенных пункта.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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По словам Сырского, украинские военные приняли необходимые меры для укрепления обороны. Была проведена перегруппировка войск, что существенно замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков.

Во время визита в командные пункты Главнокомандующий заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" генерала Александра Тарнавского, а также командиров бригад, которые обороняют позиции. Военные обсудили ход боевых действий, проблемные вопросы и первоочередные потребности подразделений. Сырский выдал соответствующие распоряжения для оперативного решения всех насущных вопросов.

По словам Главнокомандующего, стратегическая цель оккупантов остается неизменной уже более трех лет.

"Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно — выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, потери врага только растут, а планы так и остаются неосуществимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский поблагодарил украинских защитников за их мужество, стойкость и эффективность в отражении атак врага.

Напомним, вчера, 26 февраля, стало известно, что Богдан Кротевич завершил службу в рядах "Азов".

Недавно Александр Сырский сообщил, какова ситуация с обеспечением оружием бойцов ВСУ.