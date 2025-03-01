Война в Украине — Сырский рассказал о тактике на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот

Война, которая сейчас идет в Украине, не соответствует традиционным методам. Это касается, в частности, и тактики, которой руководствуются и украинские защитники, и российские оккупанты.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для проекта "Бомбардир", которое вышло в пятницу, 28 февраля.

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Война нового поколения

Как отметил Сырский, нынешняя война в Украине кардинально отличается от традиционных методов ведения боевых действий. Он отметил, что сейчас на поле боя работают малые штурмовые группы, дроны и используются новые подходы в тактике.

"Это тактика малых групп, тактика "Вагнера". Они первыми начали применять ее против нас... А потом, в принципе, мы тоже переняли эту тактику, потому что для уничтожения такой рассредоточенной группы тратится столько же боеприпасов, сколько для уничтожения роты, если она наступает в более плотных боевых порядках", — отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что характерным признаком нынешних боевых действий является массированное применение дронов и это большая проблема. Сырский отметил, что сейчас идет война нового поколения.

"Мы принимаем соответствующие меры, разрабатываем контрвооружение и дроны перехватчики. И так называемые "ситкометы", дроны с искусственным интеллектом, которые автоматически сбивают прямым столкновением или подрывом", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее Александр Сырский отреагировал на скандал в Белом доме, где поссорились Зеленский и Трамп. Главком отметил, что наша сила — в единстве.

Главнокомандующий ВСУ также заявил о том, что враг пытается прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении Донецкой области. Россияне продолжают интенсивные наступательные действия.