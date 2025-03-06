Залужный назвал потери Украины в войне против России критическими

Посол в Великобритании Валерий Залужный. Фото: скриншот из видео

Бывший Главнокомандующий ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный назвал потери Украины в войне против России. По его словам, речь идет о 50 тысячах убитых и более 300 тысячах раненых.

Об этом Залужный заявил во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета.

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Потери Украины в войне

"Есть ли в Украине столько людей? Мне кажется, если мы даже девушек будем призывать, не хватит. Надо объективно к этому подходить. Нынешнее состояние потерь, которое мы имеем, никто не мог даже представить, в этих условиях оно является критическим", — сказал Залужный.

По его словам, в результате боевых действий Украина понесла потери в виде 50 тысяч убитыми, в то время как на воинском учете в целом стояли 5,5 миллиона человек. В то же время более 300 тысяч человек были ранены. Экс-главнокомандующий отметил, сейчас некому воевать и это "критическая точка", которую Украина "вряд ли перейдет".

Но в России также очень весомые потери, хотя она и имеет значительно лучшую демографию. Залужный уточнил, что для врага 250 тысяч погибших — это критическое количество.

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить, чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея во время участия в войне на стороне России потеряла около 4 000 бойцов.

А в Министерстве обороны Украины сообщили, что только за февраль 2025 года Россия понесла более 36,5 тысячи безвозвратных и санитарных потерь.