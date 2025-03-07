Часов Яр — интенсивность боевых действий в городе уменьшилась

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters

Интенсивность боевых действий за последние две-три недели в Часовом Яру Донецкой области существенно уменьшилась. Это связано с тем, что россияне перебросили войска на другие участки фронта.

Об этом рассказал главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко в интервью NV.

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Лысенко рассказал, что сейчас в Часовом Яру и на этом направлении продолжается успешная оборона Вооруженных сил. За последние две-три недели интенсивность боевых действий действительно существенно уменьшилась. По словам военного, это связано с двумя факторами:

первое — россияне перебросили значительную часть своих средств на другие участки;

второе — успешная работа Сил беспилотных систем и артиллерии.

"Совместными усилиями мы держим оборону, стараемся сделать максимально эффективные огневые поражения, максимально мощно держать оборону", — отметил Юрий Лысенко.

Где проходит линия фронта в городе

Военнослужащий пояснил, что сейчас основная часть боев продолжается в городской застройке. Изменение позиции, точек дислокации наших войск и противника происходит очень часто. Однако там достаточно усложняются условия ведения боевых действий.

"Линия фронта плюс-минус статична, она меняется очень мало, но концентрация средств, позиций связана с очень большим количеством укрытий в городской застройке", — добавил главный сержант батальона беспилотных систем.

Есть ли в Часовом Яру позиции для ВСУ, чтобы за них держаться

"Позиции существуют. И для нас, и для россиян не секрет, что большое трех-пятиэтажное здание — это, во-первых, мощный подвал, где могут держать оборону достаточно длительное время как наши бойцы, так и россияне, к сожалению. Позиции существуют в достаточно большом количестве", — пояснил Лысенко.

По его словам, бригада может продолжать держать рубеж в направлении Часового Яра с помощью как наших дронов, так и других огневых средств. Со своей стороны военные пытаются сделать работу своей пехоты как можно проще. Однако бойцам там очень трудно.

Военнослужащий добавил, что это связано с ограниченной логистикой к Часовому Яру, потому что как Украина, так и РФ активно использует дроны. Дроны с классическим управлением, на радио, так и дроны на оптоволокне, которые сейчас представляют очень большую опасность для нашей логистики.

Напомним, недавно в МВД показали, как выглядит Часов Яр. Город, где недавно бурлила жизнь, сейчас разрушен и похож на призрака.

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