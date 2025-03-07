Лысенко рассказал о беспилотном зонтике и его роли в защите позиций

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко, который работает на направлении Часового Яра Донецкой области, рассказал о дроновом зонтике. В частности, он необходим, чтобы сделать позиции пехоты более безопасными.

Об этом Юрий Лысенко сообщил в интервью NV в пятницу, 7 марта.

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Дроновой зонтик

"Когда презентовался проект Линия дронов, задача была — сделать зонтик над пехотой, кол-зону для оккупантов на 10-15 км вглубь противника, чтобы их техника не сумела двигаться, а их пехота, если и выдвигается, чтобы без потерь не дошла до позиций наших пехотинцев", — отметил Лысенко.

По его словам, бойцы отмечали, что из-за высокого уровня насыщения поля боя дронами, атаковать только последствия — передний край, используя FPV для уничтожения пехоты, — уже не является эффективной тактикой. Лысенко отметил, что лучше стоит попробовать глубже залететь другими видами коптеров, крыльев, чтобы уничтожить логистику, лишить возможностей, преимуществ в начале.

"Есть задача минимум — создать ближайшую кил-зону и сделать невозможным перемещение, ротацию и наступательные действия противника на переднем крае, чтобы не допустить продвижения вражеской пехоты в сторону наших позиций, наших бойцов. Это где-то один-два километра от нуля и обеспечивается пробитием FPV-дронов, сбросами с разведывательных квадрокоптеров, постоянной, круглосуточной разведкой с "Мавиков". И целеуказание для дроновых подразделений, артиллерии и тому подобное", — рассказал главный сержант батальона беспилотных систем.

Он отметил, что задача минимум — это связать противника, сделать невозможным его накопление на ближних рубежах и продвижение в сторону украинской пехоты, а максимум — полностью уничтожить среднюю и дальнюю логистику, а также артиллерийские огневые средства врага.

"Это мы говорим о работе до 15-20 км за линией боевого соприкосновения. Здесь уже вступают в дело большие, мощные средства, как, например, большие грузовые коптеры, вроде "Бабы-Яги", крылья-камикадзе, дальнобойные FPV-дроны с усиленными батареями немножко большего формата", — отметил Лысенко.

По его словам, благодаря такому комплексу удается сделать перемещение, накопление и дальнейшее развитие наступательных действий врага практически невозможным.

"Примерно то же произошло в Покровске, примерно то же происходит и происходило последние полгода в Часовом Яру", — говорит он.

Главный сержант батальона беспилотных систем отметил, что сейчас о возможности ведения контрнаступательных действий говорить не может, поскольку пехота истощена.

"Но дроны могут и обеспечивают эффективную оборону, так называемую кил-зону и выступают основным средством и огневого поражения, и разведки", — добавил Лысенко.

Напомним, Лысенко заявил, что интенсивность боевых действий в Часовом Яру значительно снизилась за последние две-три недели.

Также рота разведки специального назначения 12-й бригады Нацгвардии "Азов" осуществила зачистку частного сектора вблизи Торецка Донецкой области.