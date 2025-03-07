ГУР Украины показало уничтожение оккупантов на Донбассе — видео

Уничтожение российских оккупантов на фронте. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали уничтожение российских оккупантов на фронте. События из видео происходят на Донбассе.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР в пятницу, 7 марта.

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"Мастера FPV из группы Cobalt на Покровском направлении наводят ужас на российских оккупантов: как злые духи Донбасса, появляются ниоткуда ночью, расплавляют вражеский металл, заставляют московитов бросаться врассыпную — спасения не будет", — говорится в сообщении.

На видео боевая работа воинов ГУР МО, которая направлена на перерезание фронтовой логистики российских оккупантов.

Напомним, главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко, который действует в районе Часового Яра в Донецкой области, объяснил важность дронового зонтика.

Также разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли удар по передовому пункту управления российских оккупантов в Херсонской области.