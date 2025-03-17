Потери россиян - разведчики Магуры "сожгли мастерскую морпехов

Ликвидация вражеской мастерской. Фото: скриншот

Украинские бойцы из разведроты "Магуры" показали видео ликвидации оккупантов. Военные "сожгли" мастерскую 155-й бригады морпехов РФ.

Об этом сообщили Сухопутные войска в Telegram в понедельник, 17 марта.

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"Хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь! " — написали военные.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Разведывательная рота 47-й ОМБр "Магура" отправила дрон Fly Eye 3.0 и таким образом нашла вражеский тайник.

"Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались — может, проблема не в броне, а в карме?" — добавили бойцы.

По словам разведчиков, финальный удар был нанесен с помощью HIMARS.

Место, где это проходило, осталось неизвестным.

Напомним, недавно украинские пилоты уничтожили редкую технику РФ на Харьковщине. Также в результате атаки было поражено около десяти единиц автомобильной техники и ликвидирована группа российских военных.

Также мы сообщали, что в конце февраля разведчики Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили передовой пункт оккупантов. Это произошло в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области.