Потери оккупантов — бойцы ГУР уничтожили технику россиян

Уничтожение военной техники россиян. Фото: скриншот из видео

Бойцы Главного управления разведки уничтожили российские "Град" и "Стрелу". Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в ГУР во вторник, 18 марта, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение военной техники россиян на Запорожье

"Боевая работа мастеров FPV из спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" — в Запорожской области разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют московитам фронтовую логистику", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские бойцы уничтожили российских оккупантов, их транспорт и технику, в частности ЗРК "Стрела-10" и БМ-21 "Град".

Кроме того, благодаря дрону Black Fury бойцы нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники.

Напомним, ранее бойцы 71 бригады эффектно уничтожили россиян в посадках и на подступах к ним.

Также разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов. В этом военным помог HIMARS.