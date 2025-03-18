Потери оккупантов — бойцы ГУР уничтожили технику россиян

Бойцы ГУР уничтожили вражеские "Град" и "Стрелу" — видео
Бойцы Главного управления разведки уничтожили российские "Град" и "Стрелу". Это произошло на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в ГУР во вторник, 18 марта, и показали соответствующее видео.
Уничтожение военной техники россиян на Запорожье
"Боевая работа мастеров FPV из спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" — в Запорожской области разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют московитам фронтовую логистику", — говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские бойцы уничтожили российских оккупантов, их транспорт и технику, в частности ЗРК "Стрела-10" и БМ-21 "Град".
Кроме того, благодаря дрону Black Fury бойцы нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники.
Напомним, ранее бойцы 71 бригады эффектно уничтожили россиян в посадках и на подступах к ним.
Также разведчики "Магуры" сожгли мастерскую российских морпехов. В этом военным помог HIMARS.
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