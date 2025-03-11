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Оператори БпЛА розгромили важку техніку росіян — відео

11 березня 2025 09:09
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — оператори БпЛА знищили техніку росіян
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

На одному з напрямків фронту оператори ударних БпЛА батальйону Flying Skull виявили та успішно вразили п’ять одиниць важкої техніки росіян. Таким чином українські військові зупинили атаку ворога.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем та показала відповідне відео. 

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Військові розповіли, що серед знищеної ворожої техніки танк Т-80, БМП-2, бронемашина "Тигр-М" і танковий тягач. 

"Особливо ефектний "страйк" наші пілоти завдали по БТР-80, який зі штурмовиками на броні на повному ходу намагався прорватися через поле. Але точне влучення в борт у самісіньке скупчення ворожої піхоти зупинило атаку", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно українські пілоти знищили рідкісну техніку РФ на Харківщині. Також внаслідок атаки було уражено близько десяти одиниць автомобільної техніки та ліквідовано групу російських військових.

Крім того, бійці ССО знищили новітню САУ росіян "Мальва". Її виявили на прихованій стоянці.

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