Потери оккупантов — операторы БпЛА уничтожили технику россиян

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот из видео

На одном из направлений фронта операторы ударных БпЛА батальона Flying Skull обнаружили и успешно поразили пять единиц тяжелой техники россиян. Таким образом украинские военные остановили атаку врага.

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что среди уничтоженной вражеской техники танк Т-80, БМП-2, бронемашина "Тигр-М" и танковый тягач.

"Особенно эффектный "страйк" наши пилоты нанесли по БТР-80, который со штурмовиками на броне на полном ходу пытался прорваться через поле. Но точное попадание в борт в самое скопление вражеской пехоты остановило атаку", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские пилоты уничтожили редкую технику РФ на Харьковщине. Также в результате атаки было поражено около десяти единиц автомобильной техники и ликвидирована группа российских военных.

Кроме того, бойцы ССО уничтожили новейшую САУ россиян "Мальва". Ее обнаружили на скрытой стоянке.