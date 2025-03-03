Втрати окупантів — бійці ССО знищили російську САУ Мальва

Знищена російська САУ "Мальва". Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій разом із дружнім підрозділом вдарили по російській самохідній артилерійській установці 2С43 "Мальва". Внаслідок точного удару ворожа САУ була знищена.

Про це повідомили в Командуванні ССО та показали відповідне відео.

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Знищення російської САУ "Мальва"

У відомстві розповіли, що під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів ССО виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку Росія почала виробляти у 2023 році.

"Після цього оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті детонації боєприпасу пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування "Мальви".

Нагадаємо, нещодавно прикордонники рознесли п'ять позицій росіян. Крім того, військові завадили запуску російського безпілотника.

Крім того, бійці ССО вправно зачистили промзону від окупантів у Донецькій області. Один ворог зумів зберегти собі життя, здавшись у полон.