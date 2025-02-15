Прикордонники тестують нову САУ DITA на полігоні

САУ DITA. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники отримали на озброєння новітню самохідну артилерійську установку DITA, яка відповідає стандартам НАТО. Військові вже проходять навчання на полігоні, відпрацьовуючи оперативне розгортання, завантаження боєприпасів і точність стрільби.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Новий артилерійський комплекс розробилши спеціально для України. Він дозволить значно підвищити мобільність і ефективність ударів по ворогу. САУ DITA є модернізованим варіантом САУ Dana і має повністю автоматизовану систему управління вогнем, що скорочує час підготовки до пострілу та зменшує потребу у великому екіпажі.

САУ DITA. Фото: скриншот

Завдяки сучасним технологіям установка може завдавати точкових ударів на відстані до 39 км, що робить її потужним аргументом у боротьбі з російськими окупантами. Крім того, вона скорострільна і може атакувати одну й ту ж ділянку кількома снарядами у короткий проміжок часу між пострілами.

"DITA раз по раз запускає в одну ціль кілька снарядів, от тільки з кожним пострілом трохи змінює кут нахилу своєї гармати. В такий спосіб снаряд летить максимально довгою траєкторією, наступний — коротшою, останній — найкоротшою. І усі снаряди прилітають одночасно", — пояснив військовий.

САУ DITA – це сучасна самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, розроблена чеською компанією Excalibur Army. Вона є однією з новітніх артилерійських систем, що відповідає стандартам НАТО.

Основні характеристики:

калібр: 155 мм;

дальність стрільби: до 39 км залежно від типу боєприпасу;

темп стрільби: до 6 пострілів на хвилину;

автоматизоване управління вогнем: дозволяє екіпажу мінімізувати час на підготовку та відкриття вогню;

має антидронову башту;

мінімальний екіпаж: лише 2 особи завдяки високому рівню автоматизації;

мобільність: установка базується на колісному шасі 8х8, що забезпечує швидке пересування і розгортання на позиціях.

DITA розроблена як високотехнологічна альтернатива радянським артилерійським системам, що дає можливість швидко змінювати позиції після обстрілу, знижуючи ризики контрбатарейного вогню.

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Нещодавно заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав, який відсоток західної зброї перебуває на фронті.