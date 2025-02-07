Військова допомога Україні - скільки західної техніки знаходиться на фронті

Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони

Приблизно 70% зброї та військової техніки, що застосовуються ЗСУ на фронті, є результатом міжнародної допомоги. На цей час українська армія знову потребує підтримки від партнерів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю "Укрінформу".

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Гаврилюк підкреслив, що на цей момент Сили оборони як ніколи потребують систем ППО, важкої бронетехніки, артилерійських боєприпасів калібрів НАТО та іншого.

"Приблизно відсотків 70 того, що використовувалось на полі бою Силами оборони, складає міжнародна військова допомога. І зараз ми потребуємо допомоги від наших партнерів, особливо у постачанні тих номенклатур озброєння, які не виробляємо самі або виробляємо у недостатній кількості", — сказав заступник міністра.

В Україні посилилося виробництво власної зброї

Також генерал-лейтенант наголосив, що Україна зараз активно збільшує обсяги власного виробництва зброї.

"Державне замовлення все більше орієнтується на внутрішнього виробника. Наприклад, торік на закупівлю ОВТ для ЗСУ майже 2/3 контрактів було укладено з українськими зброярами. Нам вдалося зменшити залежність від імпорту, до прикладу спеціальних бронеавтомобілів, а у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення", — сказав Гаврилюк.

За його словами, український оборонпром активно збільшує виробництво далекобійних дронів, які наразі виконують роль заміни далекобійних ракет.

Нагадаємо, що 6 лютого Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції та F-16 від Нідерландів.

Також ми писали, що 4 лютого ЗМІ повідомили про відновлення передачі зброї від США Україні. Відомо, з чим може бути пов'язана пауза в допомозі.