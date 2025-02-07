Военная помощь Украине - сколько западной техники находится на фронте

Иван Гаврилюк. Фото: Минобороны

Примерно 70% оружия и военной техники, применяемых ВСУ на фронте, является результатом международной помощи. В настоящее время украинская армия снова нуждается в поддержке от партнеров.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью "Укринформу".

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Гаврилюк подчеркнул, что на данный момент Силы обороны как никогда нуждаются в системах ПВО, тяжелой бронетехнике, артиллерийских боеприпасах калибров НАТО и прочем.

"Примерно процентов 70 того, что использовалось на поле боя Силами обороны, составляет международная военная помощь. И сейчас мы нуждаемся в помощи от наших партнеров, особенно в поставке тех номенклатур вооружения, которые не производим сами или производим в недостаточном количестве", — сказал заместитель министра.

В Украине усилилось производство собственного оружия

Также генерал-лейтенант отметил, что Украина сейчас активно увеличивает объемы собственного производства оружия.

"Государственный заказ все больше ориентируется на внутреннего производителя. Например, в прошлом году на закупку ВВТ для ВСУ почти 2/3 контрактов было заключено с украинскими оружейниками. Нам удалось уменьшить зависимость от импорта, к примеру специальных бронеавтомобилей, а в производстве беспилотников Украина приближается к самообеспечению", — сказал Гаврилюк.

По его словам, украинский оборонпром активно увеличивает производство дальнобойных дронов, которые сейчас выполняют роль замены дальнобойных ракет.

Напомним, что 6 февраля Украина получила первые истребители Mirage 2000 от Франции и F-16 от Нидерландов.

Также мы писали, что 4 февраля СМИ сообщили о возобновлении передачи оружия от США Украине. Понятно, с чем может быть связана пауза в помощи.