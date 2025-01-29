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В РНБО відповіли, чи зупинили США військову допомогу Україні

29 січня 2025 12:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
В РНБО спростували заяви щодо припинення допомоги з боку США
Відвантаження військової допомоги Україні. Фото: Міністерство оборони США
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сполучені штати Америки продовжують надавати Україні пакети військової допомоги. Йдеться про ті, передачу яких було ухвалено раніше.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

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Військова підтримка України з боку США триває, зокрема за пакетами допомоги, ухваленими раніше. 

За словами Андрія Коваленка, інформація, яка поширюється в медіа про начебто зупинку військової допомоги Україні, не відповідає дійсності.

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Повідомлення ЦПД. Фото: скриншот

Раніше у США заявляли про складнощі з новими пакетами допомоги через політичні дискусії в Конгресі, однак постачання озброєнь та боєприпасів, погоджених раніше, триває без змін.

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу у наданні міжнародної допомоги.

Це викликало хвилю занепокоєння та обурення — так генеральний директор ООН Антоніу Гутерріш звернувся із закликом розблокувати допомогу. 

Також під забороною опинився й приймання мігрантів до США. Стало відомо, що українців перестали впускати в країну та призупинили дію програми для біженців U4U.

На нову політику Дональда Трампа та припинення допомоги від США відреагував Володимир Зеленський, який доручив дослідити, які саме програми опинилися на паузі. 

РНБО США військова допомога Україна Міністерство оборони

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