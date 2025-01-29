В СНБО опровергли заявления о прекращении помощи со стороны США

В СНБО ответили, остановили ли США военную помощь Украине
Соединенные штаты Америки продолжают предоставлять Украине пакеты военной помощи. Речь идет о тех, передача которых была принята ранее.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.
Что будет с помощью для ВСУ от США
Военная поддержка Украины со стороны США продолжается, в том числе по пакетам помощи, принятым ранее.
По словам Андрея Коваленко, информация, которая распространяется в медиа о якобы остановке военной помощи Украине, не соответствует действительности.
Ранее в США заявляли о сложностях с новыми пакетами помощи из-за политических дискуссий в Конгрессе, однако поставки вооружений и боеприпасов, согласованных ранее, продолжаются без изменений.
Напомним, недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о временной паузе в предоставлении международной помощи.
Это вызвало волну беспокойства и возмущения — так генеральный директор ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом разблокировать помощь.
Таже под запретом оказался и прием мигрантов в США. Стало известно, что украинцев перестали впускать в страну и приостановили действие программы для беженцев U4U.
На новую политику Дональда Трампа и прекращение помощи от США отреагировал Владимир Зеленский, который поручил исследовать, какие именно программы оказались на паузе.
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