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Пограничники осваивают САУ DITA — новое усиление артиллерии

15 февраля 2025 09:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Пограничники тестируют новую САУ DITA на полигоне
САУ DITA. Фото: ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские пограничники получили на вооружение новейшую самоходную артиллерийскую установку DITA, которая соответствует стандартам НАТО. Военные уже проходят учения на полигоне, отрабатывая оперативное развертывание, загрузку боеприпасов и точность стрельбы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Новый артиллерийский комплекс разработан специально для Украины. Он позволит значительно повысить мобильность и эффективность ударов по врагу. САУ DITA является модернизированным вариантом САУ Dana и имеет полностью автоматизированную систему управления огнем, что сокращает время подготовки к выстрелу и уменьшает потребность в большом экипаже.

САУ DITA характеристики
САУ DITA. Фото: скриншот

Благодаря современным технологиям установка может наносить точечные удары на расстоянии до 39 км, что делает ее мощным аргументом в борьбе с российскими оккупантами. Кроме того, она скорострельная и может атаковать один и тот же участок несколькими снарядами в короткий промежуток времени между выстрелами.

"DITA раз за разом запускает в одну цель несколько снарядов, вот только с каждым выстрелом немного меняет угол наклона своей пушки. Таким образом снаряд летит по максимально длинной траектории, следующий — короче, последний — еще короче. И все снаряды прилетают одновременно", — пояснил военный.

САУ DITA - это современная самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, разработанная чешской компанией Excalibur Army. Она является одной из новейших артиллерийских систем, соответствующей стандартам НАТО.

Основные характеристики:

  • калибр: 155 мм;
  • дальность стрельбы: до 39 км в зависимости от типа боеприпаса;
  • темп стрельбы: до 6 выстрелов в минуту;
  • автоматизированное управление огнем: позволяет экипажу минимизировать время на подготовку и открытие огня;
  • имеет антидронную башню;
  • минимальный экипаж: всего 2 человека благодаря высокому уровню автоматизации;
  • мобильность: установка базируется на колесном шасси 8х8, что обеспечивает быстрое передвижение и развертывание на позициях.

DITA разработана как высокотехнологичная альтернатива советским артиллерийским системам, что дает возможность быстро менять позиции после обстрела, снижая риски контрбатарейного огня.

Напомним, в Технологических силах Украины подсчитали сколько заказов на оружие они могли бы изготовить в 2024 году, если бы государство давало заказ.

Недавно заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, какой процент западного оружия находится на фронте.

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