Потери оккупантов — бойцы ССО уничтожили российскую САУ Мальва

Уничтожена российская САУ "Мальва". Фото: скриншот видео

Бойцы Сил специальных операций вместе с дружественным подразделением ударили по российской самоходной артиллерийской установке 2С43 "Мальва". В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена.

Об этом сообщили в командовании ССО и показали соответствующее видео.

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Уничтожение российской САУ "Мальва"

В ведомстве рассказали, что во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений ССО обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году.

"После этого операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь. В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания "Мальвы".

Напомним, недавно пограничники разнесли пять позиций россиян. Кроме того, военные помешали запуску российского беспилотника.

Кроме того, бойцы ССО ловко зачистили промзону от оккупантов в Донецкой области. Один враг сумел сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.