Як артилеристи та оператори БпЛА знищують окупантів — відео

Робота артилеристів і операторів БпЛА по ворожих цілях. Скриншот відео

Ворога потрібно ліквідовувати ще на підході. Ця задача є однією із ключових для Сил оборони.

Про це у вівторок, 4 березня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, опублікувавши відео з кадрами роботи українських артилеристів і операторів БпЛА.

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"Бойова робота наших артилеристів та операторів дронів дієво демонструє кожному російському окупанту: на українській землі на нього чекає лише смерть. Боротьба триває! Слава Україні!" — наголосив Сирський.

Нагадаємо, бійці ССО завдали удару по російській САУ 2С43 "Мальва". Ворожу установку повністю знищили.

Також ми повідомляли, що наприкінці лютого розвідники Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили передовий пункт окупантів. Це сталося в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.