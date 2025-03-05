Как артиллеристы и операторы БпЛА уничтожают оккупантов — видео

Работа артиллеристов и операторов БпЛА по вражеским целям. Скриншот видео

Врага нужно ликвидировать еще на подходе. Эта задача является одной из ключевых для Сил обороны.

Об этом во вторник, 4 марта, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, опубликовав видео с кадрами работы украинских артиллеристов и операторов БпЛА.

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"Боевая работа наших артиллеристов и операторов дронов действенно демонстрирует каждому российскому оккупанту: на украинской земле его ждет только смерть. Борьба продолжается! Слава Украине!" — подчеркнул Сырский.

Напомним, бойцы ССО нанесли удар по российской САУ 2С43 "Мальва". Вражескую установку полностью уничтожили.

Также мы сообщали, что в конце февраля разведчики Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили передовой пункт оккупантов. Это произошло в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области.