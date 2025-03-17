Втрати окупантів — бійці 71 бригади знищили росіян дронами

Знищення окупантів на фронті. Фото: скриншот з відео

Пілоти дронів 71 окремої єгерської бригади майстерно полюють на ворога в посадках і на підступах до них. Жодне укриття не стало порятунком для окупантів від безпілотників українських бійців.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 17 березня, та показали відповідне відео.

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Знищення окупантів на фронті

Військові розповіли, що завдяки високій точності та швидкості ударів, росіяни стають легкою мішенню.

"Жодне укриття не гарантує безпеки від смертоносних пташок, що несуть вибухову відплату — маневрені дрони проникають у найбільш укриті позиції, знищуючи живу силу та техніку противника", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві додали, що технології та майстерність операторів 71 бригади перетворюють поле бою на зону, де ворогу немає де сховатися.

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що втрати РФ на війні різко зросли. З початку 2025 року вони перевищили 100 тисяч осіб.

Також ми писали, що оператори БпЛА розгромили важку техніку росіян. Таким чином українські військові зупинили атаку ворога.