Втрати окупантів — бійці 71 бригади знищили росіян дронами

Бійці 71 бригади ефектно знищили росіян — відео
Пілоти дронів 71 окремої єгерської бригади майстерно полюють на ворога в посадках і на підступах до них. Жодне укриття не стало порятунком для окупантів від безпілотників українських бійців.
Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 17 березня, та показали відповідне відео.
Знищення окупантів на фронті
Військові розповіли, що завдяки високій точності та швидкості ударів, росіяни стають легкою мішенню.
"Жодне укриття не гарантує безпеки від смертоносних пташок, що несуть вибухову відплату — маневрені дрони проникають у найбільш укриті позиції, знищуючи живу силу та техніку противника", — йдеться у повідомленні.
Водночас у відомстві додали, що технології та майстерність операторів 71 бригади перетворюють поле бою на зону, де ворогу немає де сховатися.
Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що втрати РФ на війні різко зросли. З початку 2025 року вони перевищили 100 тисяч осіб.
Також ми писали, що оператори БпЛА розгромили важку техніку росіян. Таким чином українські військові зупинили атаку ворога.
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