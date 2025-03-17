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Бійці 71 бригади ефектно знищили росіян — відео

17 березня 2025 09:54
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — бійці 71 бригади знищили росіян дронами
Знищення окупантів на фронті. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Пілоти дронів 71 окремої єгерської бригади майстерно полюють на ворога в посадках і на підступах до них. Жодне укриття не стало порятунком для окупантів від безпілотників українських бійців.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 17 березня, та показали відповідне відео. 

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Військові розповіли, що завдяки високій точності та швидкості ударів, росіяни стають легкою мішенню.

"Жодне укриття не гарантує безпеки від смертоносних пташок, що несуть вибухову відплату — маневрені дрони проникають у найбільш укриті позиції, знищуючи живу силу та техніку противника", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у відомстві додали, що технології та майстерність операторів 71 бригади перетворюють поле бою на зону, де ворогу немає де сховатися. 

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що втрати РФ на війні різко зросли. З початку 2025 року вони перевищили 100 тисяч осіб.

Також ми писали, що оператори БпЛА розгромили важку техніку росіян. Таким чином українські військові зупинили атаку ворога.

ЗСУ дрони війна в Україні фронт втрати окупантів
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