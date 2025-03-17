Потери оккупантов — бойцы 71 бригады уничтожили россиян дронами

Уничтожение оккупантов на фронте. Фото: скриншот из видео

Пилоты дронов 71 отдельной егерской бригады мастерски охотятся на врага в посадках и на подступах к ним. Ни одно укрытие не стало спасением для оккупантов от беспилотников украинских бойцов.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в понедельник, 17 марта, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение оккупантов на фронте

Военные рассказали, что благодаря высокой точности и скорости ударов, россияне становятся легкой мишенью.

"Ни одно укрытие не гарантирует безопасности от смертоносных птичек, несущих взрывное возмездие — маневренные дроны проникают в наиболее укрытые позиции, уничтожая живую силу и технику противника", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве добавили, что технологии и мастерство операторов 71 бригады превращают поле боя в зону, где врагу негде спрятаться.

Напомним, Александр Сырский заявил, что потери РФ на войне резко возросли. С начала 2025 года они превысили 100 тысяч человек.

Также мы писали, что операторы БпЛА разгромили тяжелую технику россиян. Таким образом украинские военные остановили атаку врага.