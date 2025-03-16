Втрати окупантів з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Загальні втрати окупантів у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Facebook у неділю, 16 березня.

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Сирський наголосив, що українські воїни продовжують завдавати відчутних втрат противнику.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

Повідомлення Сирського у Facebook

Раніше ми писали, що 15 березня російські окупанти активізували атаки на українські позиції та населені пункти. Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.