ЗСУ відбили десятки штурмів на сході — яка ситуація на фронті

Військовослужбовець ЗСУ на околицях Покровська. Фото: Пресслужба 93-ї Холодноярської окремої механізованої бригади ЗСУ

За минулу добу російські окупанти активізували атаки на українські позиції та населені пункти. Стали відомі напрямки, де російська армія посилила штурми та намагалась прорвати фронт.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загалом за минулу добу було зафіксовано 149 бойових зіткнень, під час яких противник завдав одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 145 керованих авіабомб. Для ураження українських військ та цивільних об’єктів ворог залучив 2402 дрони-камікадзе та здійснив 5406 обстрілів.

Російські авіаудари вразили райони населених пунктів Велика Писарівка на Сумщині, Гранів і Козача Лопань у Харківській області, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль та Новоандріївку в Запорізькій області, Гродівку, Новопавлівку, Покровськ і Мирноград на Донеччині, а також Херсон, Томарине та Козацьке у Херсонській області.

Найгарячіші напрямки фронту

Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог здійснив три спроби штурму поблизу Вовчанська, Кам’янки та Красного Першого.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку окупанти атакували чотири рази — у напрямку Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 20 атак, під час яких противник намагався прорвати оборону поблизу Копанок, Новоєгорівки, Нововодяного, Ямполівки, Торського, Нового та Дронівки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські війська відбили сім атак у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції ЗСУ біля Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок. На Торецькому напрямку відбулося 24 ворожі атаки біля Дачного, Дружби та Торецька.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Бої на Покровському напрямку

Найбільша інтенсивність боїв зафіксована на Покровському напрямку — відбулося 43 атаки з боку противника в районах Сухої Балки, Водяного Другого, Свиридонівки, Променя, Покровська, Котлиного, Андріївки, Богданівки, Гродівки, Тарасівки, Лисівки, Новопавлівки, Сергіївки та Удачного.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону біля Костянтинополя, Розливу, Вільного Поля, Привільного та в напрямку Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку відбито три атаки поблизу Новополя, а на Оріхівському — сім штурмів біля Степового, П’ятихаток та Щербаків. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну спробу прориву, яка була зупинена.

Що відбувається у Курській області станом на 15 березня

На Курському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, ворог завдав 19 авіаударів, скинув 28 керованих бомб та здійснив 232 артилерійські обстріли, у тому числі три з РСЗВ.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Втрати російських військ за добу

Українські захисники завдали серйозних втрат російським окупантам. За минулу добу знищено 1180 противників, два танки, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 97 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки противника, знищили один пункт управління та засіб протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо операції ЗСУ в Курській області та сказав, яке ключове завдання вдалося виконати українським військовим.

У Генштабі ЗСУ відреагували на чутки про оточення українських військ в Курській області.

Також у пресслужбі ДПСУ заявили про спробу російських військ прорвати кордон на Сумщині.