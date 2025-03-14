На Сумщині Сили оборони зупинили прорив ДРГ

Українські захисники. Фото: ДПСУ

У Сумській області намагалася прорватися російська диверсійно-розвідувальна група. Однак ворога зупинили прикордонники та підрозділи Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 14 березня.

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"Прорив ворожої ДРГ зупинили прикордонники разом із підрозділами Сил оборони на Сумщині", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що група з десяти російських диверсантів перетнула кордон та намагалася просунутися вглиб території України. Однак захисники одразу відкрили вогонь з мінометного розрахунку та змусили ворога відступити.

"Скоординовані дії наших воїнів зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися", — додали прикордонники.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Генштабі спростували інформацію про нібито "оточення" військ Сил оборони в Курській області Росії та повідомили, що там тривають бої.

Також днями речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що ворог намагається прорвати державний кордон у Сумській області.