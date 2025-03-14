На Сумщине Силы обороны остановили прорыв ДРГ

Украинские защитники. Фото: ГПСУ

В Сумской области пыталась прорваться российская диверсионно-разведывательная группа. Однако врага остановили пограничники и подразделения Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 14 марта.

Читайте также:

Остановка российской ДРГ

"Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с подразделениями Сил обороны на Сумщине", — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что группа из десяти российских диверсантов пересекла границу и пыталась продвинуться вглубь территории Украины. Однако защитники сразу открыли огонь из минометного расчета и заставили врага отступить.

"Скоординированные действия наших воинов сорвали вражеские планы и не дали оккупантам закрепиться", — добавили пограничники.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Генштабе опровергли информацию о якобы "окружении" войск Сил обороны в Курской области России и сообщили, что там продолжаются бои.

Также на днях представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что враг пытается прорвать государственную границу в Сумской области.