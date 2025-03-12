У ДПСУ проінформували щодо ситуації на Сумщині

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: скриншот з відео

Російські війська намагаються прорвати державний кордон з Україною у Сумській області. Для цього вони використовують тактику малих штурмових груп, аби закріпитися.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону у середу, 12 березня.

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"Намагаючись відтіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях ЗСУ, і власне для того, аби розвинути свій успіх, вони намагаються перетнути нашу лінію кордону", — сказав Демченко.

Він припустив, що ворог це робить для того, аби здійснити оточення українських сил у Курській області або для перерізання логістичних шляхів. Натомість задача українських підрозділів — не допустити того, аби росіяни переходили наш кордон.

Новеньке на карті бойових дій. Фото: DeepState

Зокрема, у селі Новеньке Сумської області ворог не може використовувати техніку, тому намагається підходити маленькими штурмовими групами по двоє-п'ятеро осіб. За словами речника ДПСУ, вони мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичуватися, закріпитися і далі розширити зону бойових дій.

"Тому все наявне озброєння підрозділів на тому напрямку використовується для знищення цих груп піхоти та аби не дати їм зачепитися. Йдеться про міномети, артилерію та безпілотники", — уточнив Демченко.

Він додав, що лише минулої доби підтвердженими є близько 20 ліквідованих росіян та ще 15 поранених, які відійшли з територій.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни активізувалися на чотирьох напрямках — Лиманському, Краматорському, Торецькому та Курському.

А в ДШВ показали кадри знищення окупантів біля газопроводу у Курській області, яким вони скористалися для підходу до ЗСУ.