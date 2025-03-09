ДШВ знищили росіян на Курщині та показали ефектне відео

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Близько 100 російських військових скористалися газопроводом та підійшли до позицій ЗСУ в Курській області. Однак українські захисники завдяки розвідці знали про плани ворога та влаштували засідку.

Відео знищення окупантів оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у неділю, 9 березня.

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На відео видно, як підрозділи ДШВ знищують російських спецпризначенців, які рухалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі Курської області з метою там закріпитися.

"Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних сил України", — уточнили в пресслужбі.

Таким чином, захисники завдали ракетних та артилерійських ударів по живій силі противника, а також застосували безпілотники різних типів.

"На сьогодні сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", — додали в ДШВ.

Скриншот допису ДШВ

Нагадаємо, військовий повідомив про знищення 80% особового складу ворога на Курському напрямку, де він скористався газопроводом для руху.

А в DeepState повідомили, що ворог активізувався на чотирьох напрямках — Лиманському, Краматорському, Торецькому та Курському.