ДШВ уничтожили россиян на Курщине и показали эффектное видео

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

Около 100 российских военных воспользовались газопроводом и подошли к позициям ВСУ в Курской области. Однако украинские защитники благодаря разведке знали о планах врага и устроили засаду.

Видео уничтожения оккупантов обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в воскресенье, 9 марта.

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На видео видно, как подразделения ДШВ уничтожают российских спецназовцев, которые двигались по ветке газопровода в направлении Суджи Курской области с целью там закрепиться.

"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", — уточнили в пресс-службе.

Таким образом защитники нанесли ракетные и артиллерийские удары по живой силе противника, а также применили беспилотники различных типов.

"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", — добавили в ДШВ.

Скриншот поста ДШВ

Напомним, военный сообщил об уничтожении 80% личного состава врага на Курском направлении, где он воспользовался газопроводом для движения.

А в DeepState сообщили, что враг активизировался на четырех направлениях — Лиманском, Краматорском, Торецком и Курском.