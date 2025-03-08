На Курщині знищили 80% окупантів, які прорвалися через газопровід, - ЗСУ

Прорив окупантів на Курщині — у ЗСУ відзвітували про результат
Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що близько 100 військових РФ скористалися газопроводом та просочилися до ЗСУ в Курській області. Наразі 80% з особового складу ворога на цьому напрямку було знищено.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай у Facebook у суботу, 8 березня.
Прорив РФ на Курщині
За словами військового, командування однієї з бригад ДШВ заздалегідь отримало розвіддані про плани ворога використати газогін для диверсійної діяльності в Суджанському районі.
"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Проте наші десантники випередили окупантів", — йдеться у повідомленні.
Гай розповів, що вміло організована засідка ЗСУ дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення. Далі вихід з труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворога. Далі захисникам вдалося ліквідувати близько 80% особового складу російських військ.
"Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть", — додав він.
Нагадаємо, після просочення ворога газова труба на Курщині була взята під посилене спостереження ЗСУ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Курщині не відбулося оточення українських військ.
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