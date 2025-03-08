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Прорыв оккупантов на Курщине — в ВСУ отчитались о результате

8 марта 2025 15:23
Евгения Брюховецкая - редактор
На Курщине уничтожили 80% оккупантов, которые прорвались через газопровод, - ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что около 100 военных РФ воспользовались газопроводом и просочились к ВСУ в Курской области. Сейчас 80% из личного состава врага на этом направлении было уничтожено.

Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай в Facebook в субботу, 8 марта.

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По словам военного, командование одной из бригад ДШВ заранее получило разведданные о планах врага использовать газопровод для диверсионной деятельности в Суджанском районе.

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию. Однако наши десантники опередили оккупантов", — говорится в сообщении.

Гай рассказал, что умело организованная засада ВСУ позволила дождаться выхода противника из тоннеля и его скопления. Далее выход из трубы был завален, сделав невозможным эвакуацию врага. Далее защитникам удалось ликвидировать около 80% личного состава российских войск.

"Объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага: захватчики жалуются, что их бросили на верную смерть", — добавил он.

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Скриншот поста Гая

Напомним, после проникновения врага газовая труба на Курщине была взята под усиленное наблюдение ВСУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Курщине не произошло окружение украинских войск.

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