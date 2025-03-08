РФ наступає на Сумщині, аби відтіснити ЗСУ з Курської області

Український військовий. Фото: Reuters

Російські війська нещодавно просунулися на північ Сумської області вперше з 2022 року, коли ЗСУ відтіснили їх з цих територій. Таким чином вони хочуть використати просування, аби витіснити Сили оборони з Курської області.

Про це пише ISW.

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Ситуація на Сумщині

Геолокаційні кадри за 7 березня вказують на те, що російські війська просунулися на північний схід від міста Суми, безпосередньо через кордон у Сумській області. Також просування відбулося на північ Сумської області поблизу Журавки (на північний захід від Бадівки) в середині січня 2025 року. Протягом останніх шести тижнів ворог продовжує діяти в цьому районі.

Нещодавно російські військові блогери заявляли про захоплення Басівки та Новенького, а українські джерела повідомляли про поступове просування росіян в цьому районі в останні тижні.

Водночас джерела Інституту в розвідці України уточнило, що РФ концентрує сили в Новенькому та атакує трасу Н-07 Суми — Суджа біля Юнаківки. Відомо, що наразі російські війська перебувають за 6 кілометрів від цієї траси та за 9 кілометрів від Юнаківки.

Карта бойових дій. Фото: ISW

"Їм доведеться знайти або створити придатні для використання переправи через річку Локня, якщо вони мають намір просуватися безпосередньо на південний схід у напрямку траси з району Басівки", — вважають аналітики.

В ISW припустили, що російське військове командування наказало військам перерізати трасу Н-07, аби ускладнити українську логістику на Курському напрямку та змусити ЗСУ вийти з територій під загрозою оточення полями і невеликими дорогами. Ймовірно, до операцій залучені "елітні" війська РФ.

Однак аби оточити ЗСУ, росіянам доведеться закрити розрив приблизно в 35 кілометрів. На думку експертів, війська РФ навряд чи проведуть значний наступ в напрямку Сум, поки українські війська утримують позиції в Курській області.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі протидії дезінформації спростували захоплення села Новеньке Сумської області.

А вчора керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що на прикордонні Сумщини тривають інтенсивні бої.