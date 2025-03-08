РФ наступает на Сумщине, чтобы оттеснить ВСУ из Курской области

Украинский военный. Фото: Reuters

Российские войска недавно продвинулись на север Сумской области впервые с 2022 года, когда ВСУ оттеснили их с этих территорий. Таким образом они хотят использовать продвижение, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области.

Об этом пишет ISW.

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Геолокационные кадры за 7 марта указывают на то, что российские войска продвинулись на северо-восток от города Сумы, непосредственно через границу в Сумской области. Также продвижение произошло на север Сумской области вблизи Журавки (к северо-западу от Бадовки) в середине января 2025 года. В течение последних шести недель враг продолжает действовать в этом районе.

Недавно российские военные блогеры заявляли о захвате Басовки и Новенького, а украинские источники сообщали о постепенном продвижении россиян в этом районе в последние недели.

В то же время источники Института в разведке Украины уточнили, что РФ концентрирует силы в Новеньком и атакует трассу Н-07 Сумы — Суджа возле Юнаковки. Известно, что сейчас российские войска находятся в 6 километрах от этой трассы и в 9 километрах от Юнаковки.

Карта боевых действий. Фото: ISW

"Им придется найти или создать пригодные для использования переправы через реку Локня, если они намерены продвигаться непосредственно на юго-восток в направлении трассы из района Басовки", — считают аналитики.

В ISW предположили, что российское военное командование приказало войскам перерезать трассу Н-07, чтобы усложнить украинскую логистику на Курском направлении и заставить ВСУ выйти с территорий под угрозой окружения по полям и небольшим дорогам. Вероятно, к операциям привлечены "элитные" войска РФ.

Однако, чтобы окружить ВСУ, россиянам придется закрыть разрыв примерно в 35 километров. По мнению экспертов, войска РФ вряд ли проведут значительное наступление в направлении Сум, пока украинские войска удерживают позиции в Курской области.

Напомним, недавно в Центре противодействия дезинформации опровергли захват села Новенькое Сумской области.

А вчера руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что на границе Сумщины продолжаются интенсивные бои.