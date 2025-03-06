Сумська область — росіяни намагаються проникнути в регіон

Прикордонник на службі. Фото: на ДПСУ

Російські війська намагаються проникнути в Сумську область, аби перерізати логістичні шляхи українських захисників до Курської області. Окупанти заходять невеликими штурмовими групами, щоб накопичитися на нашій території.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Ворог по лінії кордону намагається заходити невеликими групами для того, щоб накопичитися на нашій території. І це такий фланг території, де Сили оборони ведуть операцію в межах Курської області", — розповів Демченко.

За його словами, ціль ворога — перерізати логістичні шляхи, щоб унеможливити постання необхідних засобів наших військових в межах Курської області.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що окупантам не вдається здійснити свої плани у Сумській області, оскільки Сили оборони роблять все можливе, щоб не дозволити ворожій армії перейти наш кордон та закріпитися на цій території, аби розвивати зону активних бойових дій на нашій території.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що росіяни захопили село Новеньке у Сумській області. Однак в ЦПД заперечили цю інформацію і заявили, що прориву ворога не було.

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