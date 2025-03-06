Сумская область — россияне пытаются проникнуть в регион

Пограничник на службе. Фото: на ГПСУ

Российские войска пытаются проникнуть в Сумскую область, чтобы перерезать логистические пути украинских защитников в Курскую область. Оккупанты заходят небольшими штурмовыми группами, чтобы накопиться на нашей территории.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Враг по линии границы пытается заходить небольшими группами для того, чтобы накопиться на нашей территории. И это такой фланг территории, где Силы обороны ведут операцию в пределах Курской области", — рассказал Демченко.

По его словам, цель врага — перерезать логистические пути, чтобы сделать невозможным появление необходимых средств наших военных в пределах Курской области.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что оккупантам не удается осуществить свои планы в Сумской области, поскольку Силы обороны делают все возможное, чтобы не позволить вражеской армии перейти нашу границу и закрепиться на этой территории, чтобы развивать зону активных боевых действий на нашей территории.

Напомним, недавно появилась информация, что россияне захватили село Новенькое в Сумской области. Однако в ЦПД опровергли эту информацию и заявили, что прорыва врага не было.

Также мы писали, что 1 марта захватчики дронами атаковали Сумскую область. В результате этого повреждены три дома.