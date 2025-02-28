В РНБО прокоментували ситуацію біля села Новеньке на Сумщині

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Село Новеньке Сумської області на мапі DeepState перебуває у "сірій" зоні. На цей час прориву сил ворога не відбулося, тривають бої.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у п'ятницю, 28 лютого.

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"Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", — написав Коваленко.

За його словами, Сили оборони знищують ворога. Наразі у селі Новеньке Юнаківської громади прориву російських окупантів не відбулося, тривають бої.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, бійці ГУР МО уразили передовий пункт управління ворога у Херсонській області та показали кадри роботи.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни продовжують інтенсивний наступ на Новопавлівському напрямку.